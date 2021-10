Veja os deslumbrantes looks repetidos de William e Kate no Earthshot

Defensores entusiasmados do meio ambiente, o príncipe William e sua esposa Kate Middleton marcaram presença na cerimônia inaugural do Prêmio Earthshot, em Londres, neste domingo (17). Com looks impecáveis, os duques de Cambridge reaproveitaram peças antigas (e muito luxuosas) que eles já tinham no closet!

Kate usou um vestido lilás esvoaçante ornamentado com um belíssimo cinto de pérolas, uma criação do estilista britânico Alexander McQueen, que ela já havia utilizado em um evento em 2011. A ocasião em questão exigia que os convidados vestissem modelos ambientalmente conscientes, o que veio a calhar com a mensagem de revolução em pró da proteção ambiental que o Prêmio Earthshot transmite.

Para complementar o visual, ela apostou em usar seus cabelos soltos com as pontas levemente cacheadas e brincos de diamante que ficaram bem à mostra. Uma verdadeira representação das deusas gregas!

William, por sua vez, demonstrou sua elegância em um blazer de veludo verde, combinado com uma blusa de gola alta e calças pretas. O outfit que foi a aposta do sucessor real combinava intencionalmente com o tapete do evento.

Apadrinhado pela Royal Foundation, instituição de William e Kate, o Prêmio Earthshot foi criado no início deste ano pelo príncipe, com o objetivo e esperança de encontrar para a próxima década “as soluções mais inspiradoras para os maiores desafios do mundo”.

“Essas novas soluções funcionarão em todos os níveis, terão um efeito positivo nas mudanças ambientais e melhorarão os padrões de vida em todo o mundo, especialmente para as comunidades que correm maior risco com as mudanças climáticas”, diz o site da Royal Foundation sobre o evento. “Os prêmios podem ser concedidos a […] qualquer pessoa cujas soluções viáveis ​​contribuam substancialmente para alcançar o Earthshots.”

George, Charlotte e Louis, os filhos de William e Kate, também fazem parte desta causa significativa. De acordo com o duque, o desejo por um futuro melhor para eles foi uma de suas inspirações para a criação do prêmio.

“As coisas que gostei, a vida ao ar livre e o tipo de natureza e ambiente, quero que ainda esteja lá, não apenas para os meus filhos, mas para os filhos de todos os outros”, disse ele em entrevista ao programa Newscast, da BBC. “Se não tomarmos cuidado, roubaremos o futuro de nossos filhos.”

Apesar da inauguração do evento ter ocorrido em Londres, várias cerimônias de premiação estão programadas para serem realizadas em diferentes cidades ao redor do mundo.