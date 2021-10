William critica os bilionários interessados fazer turismo no espaço

O príncipe William afirmou, em entrevista à BBC, que bilionários deveriam focar a busca de soluções para “consertar este planeta” ao invés de se dedicarem ao turismo espacial. Para ele, grandes mentes deveriam estar “tentando consertar este planeta, não tentando encontrar o próximo lugar para se viver”.

O duque de Cambridge alertou ainda sobre o aumento da “ansiedade climática” presente entre as gerações mais novas, já que o futuro deles “está basicamente ameaçado o tempo todo”. “É muito perturbador e gera muita ansiedade”, explicou.

William se colocou no lugar de seus três filhos e desafiou outras pessoas a “se conectarem com sua criança interior para lembrar o quanto significava estar ao ar livre e o que estamos roubando dessas futuras gerações”.

“Seria um desastre absoluto se [o príncipe] George estiver sentado aqui falando” sobre salvar o planeta daqui a 30 anos, acrescentou o duque.

As afirmações foram feitas ao Newscast, programa da BBC, pouco antes da primeira cerimônia do Earthshot Prize, prêmio criado por William para recompensar os que tentam salvar o planeta. Os cinco vencedores serão anunciados no final do mês e cada um vai receber cerca de R$7,5 milhões.

“Precisamos de alguns dos maiores cérebros e mentes do mundo concentrados em tentar consertar este planeta, não em tentar encontrar o próximo lugar para se viver”, afirmou o duque sobre a atual corrida espacial e o turismo espacial.

William disse ainda: “Acho que, em última instância, foi isso que me convenceu dessa ideia — é realmente crucial focar este [planeta], em vez de desistir e ir para o espaço experimentar e pensar em soluções para o futuro”.

Na quarta-feira (13), aos 90 anos William Shatner, ator que interpretou o capitão Kirk em “Jornada nas Estrelas”, se tornou a pessoa mais velha a viajar ao espaço. O voo durou 10 minutos na cápsula suborbital da Blue Origin, empresa espacial de Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Outros milionários como Richard Branson e Elon Musk também estão construindo suas próprias empresas espaciais. Ao contrário deles, príncipe William disse não ter “absolutamente nenhum interesse” em voar pelo espaço. E acrescentou ainda que há uma “questão fundamental” sobre o custo do carbono em voos para fora da Terra.