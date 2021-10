A troca de afeto entre Kate Middleton e William eternizada nestas fotos

Kate Middleton e o Príncipe William sabem usar suas imagens com relevância social. No último domingo (17), o casal brilhou na premiação Earthshot, uma iniciativa ambiental lançada pelo duque de Cambridge. Na quarta-feira (20), eles deram mais um passo com a inauguração do escritório do projeto.

O momento foi registrado pelas lentes do fotógrafo da realeza Chris Jackson. Preto e branco, o clique dos pais de Charlotte, George e Louis é pura poesia.

Para a People, Jackson deu detalhes sobre o clima do casal nos bastidores da premiação. “A duquesa obviamente se sentiu muito orgulhosa do que [o Príncipe William] alcançou com este projeto. Vendo em primeira mão a realização desta enorme quantidade de trabalho para ele. Foi uma noite realmente especial”, comentou.

“Esses dois têm uma capacidade incrível de chamar a atenção para questões globais – e trabalhar nisso e fazer acontecer tem sido claramente algo importante para [o duque]”, disse o fotógrafo. Nas redes sociais, os duques também divulgaram mais duas fotos.

“Ver as soluções incríveis que foram desenvolvidas pelos primeiros vencedores do Prêmio – e todos os nossos finalistas – nos mostra que as respostas estão aí. Ao reconhecer esses esforços e apoiá-los e dimensioná-los para que sejam o melhor que podem ser, podemos inspirar a confiança de que um futuro mais saudável e sustentável está ao nosso alcance”, afirmou William para o veículo.