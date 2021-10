“Adoraria”, diz príncipe William sobre desejo de conhecer o Brasil

15 out 2021, 13h08

Por Da Redação 15 out 2021, 13h08

Assumindo um perfil “blogueirinho”, o príncipe William surpreendeu seus admiradores na manhã desta sexta-feira (15) ao responder perguntas em seu Instagram. O mais admirável é que um dos seguidores era brasileiro e o convidou para vir ao nosso país tropical. Em resposta, o duque de Cambridge afirmou que “adoraria”.

“Há anos que desejo ir para lá e agora vou me dar uma boa desculpa para ir e ver Dani Alves, membro do conselho que está fazendo um trabalho fantástico”, disse William em referência ao projeto Earthshot Prize.

Falar sobre a referida premiação, lançada por ele para reconhecer pessoas e iniciativas que tentam salvar o planeta, era justamente o objetivo principal do duque ao conversar com os internautas. Das 11 perguntas selecionadas para serem respondidas por ele, sete fizeram conexão com o assunto.

Além de falar sobre o projeto e transmitir esperança aos corações patriotas de ter um membro real em solo brasileiro, William aproveitou o momento de interação para abusar de seu bom-humor quando um dos seguidores lhe perguntou se unicórnios são reais.

“Obviamente, é um segredo e eu não posso comentar”, brincou o Cambridge após dar risada e dizer que a filha dele, a princesa Charlotte, responderia que eles são reais sim.

Recentemente, em entrevista ao programa Newscast, da BBC, o príncipe criticou a atual corrida espacial e o ímpeto de promover o turismo espacial. De acordo com ele, foram acontecimentos egoístas como esses que lhe motivaram a criar o Earthshot Prize.

“É realmente crucial focar neste [planeta], em vez de desistir e ir para o espaço experimentar e pensar em soluções para o futuro”, disse.