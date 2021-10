Look da famosa: veja o casaco verde de Kate Middleton que William criticou

Nesta quarta-feira (13), Kate Middleton reutilizou um look marcante e, principalmente, para seu crítico particular de moda: o príncipe William. O casal se juntou a crianças de uma escola em um parque em Londres para o Generation Earthshot, evento para discutir ideias para salvar o planeta.

A duquesa de Cambridge escolheu um casaco verde que já está em seu guarda-roupa desde 2014, quando o estreou em uma viagem pela Nova Zelândia com o duque. Na época, Kate compartilhou a opinião de William sobre a peça.

Bev Hayes, que vive no país e conheceu Kate durante a visita, afirmou há sete anos: “Eu a elogiei por seu vestido verde. Ela disse que gostou, mas o príncipe William achou que era um pouco brilhante“.

E essa não foi a primeira vez que William deu conselhos um tanto atrevidos de moda para sua esposa. Em dezembro de 2018, durante um passeio, o duque de Cambridge brincou com Kate sobre outra jaqueta verde, talvez a cor não o agrade. Ele zombou que ela estaria camuflada enquanto tiravam uma foto em frente a uma árvore de natal, segundo a Haper’s Bazaar.

A escolha de roupas “brilhantes” é uma tática usada pela rainha Elizabeth, conhecida por seus conjuntos coloridos. Sua nora, Sophie, condessa de Wessex, afirmou no documentário The Queen at 90: “Ela precisa se destacar para que as pessoas possam dizer ‘Eu vi a Rainha”.