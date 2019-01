“Se fosse homem teria medo de conversar com mulher”, declara Luana Piovani

Luana Piovani, 42 anos, contou que foi assediada por um diretor da Globo na época em que trabalhava na emissora. A revelação veio à tona através de um vídeo que foi publicado no canal da atriz no YouTube, na quarta-feira (16).

A ex-modelo relembrou de dois episódios em que se sentiu assediada. O primeiro foi quando tinha 18 anos e estava em São Paulo. Na época, um produtor de teatro tentou beijá-la após dar uma carona a ela depois de um jantar.

“A segunda vez foi na Globo. Tava na sala de um diretor. Tinha outras pessoas comigo, outras atrizes. Ele olhou pra mim e falou ‘Luana’, bateu assim na perna [Luana gesticula batendo em sua perna, como se chamasse alguém para sentar em seu colo]”, contou a atriz no vídeo.

Luana conta que levou tudo na brincadeira mas que também fez uma brincadeira para colocar o homem em seu lugar. Ela disse que não se sentiu mal nem desrespeitada. A única coisa que pensou foi: “Ah, meu Deus, será que pode acontecer alguma coisa comigo?”.

A atriz preferiu não revelar o nome do diretor, apenas contou que ele não trabalha mais na emissora.

“Exagero”

Luana, no vídeo, também deu a sua opinião em relação ao machismo e ao assédio. “Não sou alguém que me incomoda muito com assédio, desde que não me toque. Inclusive, se a pessoa demorasse muito a entender, eu ia mesmo e assediava, nunca vi isso como problema.”, disse a ex-modelo.

Ela ainda afirmou achar “exagero” a forma com que o assédio é abordado hoje em dia:

“Acho um certo exagero o que tá rolando em relação ao assédio. Inclusive se eu fosse homem iria ficar com medo de conversar com mulher, por isso que tá todo mundo hoje usando o tal do aplicativo, acho terrível. Não tem nada melhor na vida do que paquerar.”

Confira o vídeo na íntegra:

