Jovem é preso por exigir imagens de abuso sexual entre mãe e bebê de 1 ano

A Polícia Civil prendeu em Araçariguama, interior de São Paulo, Paulo Ricardo dos Santos, de 25 anos, e uma jovem de 22. Ele foi preso por estupro virtual e extorsão e ela por estupro de vulnerável praticado contra a própria filha. As detenções aconteceram na última quarta (16).

Segundo a mulher, ela conheceu o rapaz na internet. Em abril de 2018, os dois trocaram fotos íntimas e no dia 24 de dezembro, Paulo pediu fotos da filha dela, de 1 ano. A moça enviou imagens do pé da criança, do momento do banho e outra com a boca nas partes íntimas do bebê.

Ela afirma que no começo da relação virtual, ela mandava apenas fotos de si mesma. O rapaz começou então a insistir por mais imagens íntimas, inclusive da mãe com a filha. Quando ela se negou, ele começou a ameaçá-la. A mãe fez um boletim de ocorrência na delegacia de Araçariguama.

O rapaz, que foi identificado pelas corporações de Araçariguama e Itu, tem registro de boletim de ocorrência por posse de drogas e celular apreendido com pornografia infantil.

A mãe e o rapaz tiveram a prisão decretada temporariamente. A mulher, presa por fotografar e encaminhar fotos da criança nua, está em Cesária Lange (SP). O homem, autuado por extorsão e estupro virtual pelas ameaças de publicar fotos íntimas na internet, foi levado para a cadeia de Pilar do Sul (SP). O bebê está com os avós maternos.