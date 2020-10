Harry quer dar a Archie a infância que nunca teve

Atualizado em 14 out 2020, 16h13 - Publicado em 14 out 2020, 17h30

Por Da Redação - Atualizado em 14 out 2020, 16h13 - Publicado em 14 out 2020, 17h30

A nova vida de Meghan e Harry na Califórnia não se resume a contratos milionários, trabalho voluntário, participações em eventos e aparições na televisão. Distantes das lentes da imprensa britânica, o casal finalmente pode ter a privacidade que tanto queria para a família.

Assim, é claro que eles estão aproveitando cada momento que passam com Archie. “Ambos são pais extremamente atenciosos”, contou uma fonte a People. “Harry quer dar a Archie a infância que sempre quis ter. Eles passam bastante tempo na área externa da casa e tanto Harry quanto Meghan amam brincar – todo o espaço privado é um sonho para eles.”

Em fevereiro, o príncipe já havia falado sobre o desejo de que sua família tivesse uma vida diferente. Durante discurso em um evento, Harry revelou que não se arrependia de ter deixado suas obrigações reais e que não queria que Meghan e Archie passassem pelas mesmas coisas que ele enfrentou quando era criança.

Já em agosto, em uma live, ele contou como, apesar da pandemia do coronavírus, estava passando bastante tempo ao ar livre com Archie. “Tenho a sorte de ter um pouco de espaço do lado de fora, então preciso levá-lo para jogar um pouco de rugby.”

“Nosso homenzinho é nossa prioridade número um”, continuou o príncipe, “Mas nosso trabalho é a segunda e estamos tentando fazer tudo que podemos para tornar o mundo um lugar melhor.”

