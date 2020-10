Paparazzi terão que destruir fotos de Meghan e Harry

Atualizado em 13 out 2020, 12h35 - Publicado em 13 out 2020, 12h30

No mês de julho deste ano, Meghan Markle e o Príncipe Harry entraram na Justiça contra um grupo de paparazzi, depois de fotografarem Archie, filho do casal, no quintal da casa de um amigo da família. O processo movido por eles foi por invasão de privacidade e as fotos foram consideradas ilegais.

O casal venceu a batalha contra a agência X-17, que agora terá que destruir todas as fotos dos três na mansão de Los Angeles – em especial as que o pequeno Archie aparece.

De acordo com informações do New York Times, a agência concordou em pagar todos os custos do processo, e pediu desculpas publicamente para Harry e Meghan. “Estávamos errados em oferecer essas fotos [para compra] e nos comprometemos a não fazer isso novamente”.

As fotos foram tiradas na mansão do empresário Tyler Perry, que foi emprestada ao casal real. Os registros de Archie eram vendidos pelo grupo X-17, como se tivessem sido tiradas em um local público e já foram publicadas por uma revista alemã.

