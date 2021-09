Príncipe Harry não esconde emoção com as primeiras palavras de Archie

As primeiras palavras que as crianças dizem geralmente são as mais esperadas pelos pais, inclusive pelos da realeza. O príncipe Harry, por exemplo, não escondeu o orgulho do apelido carinhoso dado pelo seu primogênito, Archie. O duque resolveu gravar a frase “Papa de Archie” na capa do seu computador.

Esse doce detalhe da vida do Harry foi descoberto na quinta-feira (27), quando ele foi visto ao lado da sua esposa, a duquesa Meghan Markle, durante uma ida para Nova York. Além do menino de dois anos, eles também são pais de Lilibet Diana de apenas três meses.

As crianças foram deixadas na Califórnia durante essa viagem rápida, que é a primeira depois do nascimento da filha mais nova do casal.

Na série da AppleTV+, The Me You Can’t See, o duque conta que “papai” foi uma das primeiras palavras do filho. “Além de ‘mamãe’, ‘papai’, ele também fala Vovó Diana”, contou Harry.

“É a coisa mais doce, mas, ao mesmo tempo, me deixa muito triste porque ela deveria estar aqui”, disse saudoso.