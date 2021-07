Princesa Anne teria dito a Harry: “Não se case com aquela garota”

Até hoje a entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry no programa de Oprah Winfrey está dando o que falar. Durante a conversa, os duques de Sussex alegaram que um membro da família real teria questionado sobre quão escura seria a pele do primeiro filho do casal Archie.

Nesta terça-feira (13), os tabloides britânicos descobriram de onde teria saído a fala racista, é especulado que a princesa Anne, filha da rainha Elizabeth, teria feito o comentário e desde o começo do relacionamento era contra a união do casal.

De acordo com a especialista real Lady Colin Campbell, Anne foi bem insistente para que o príncipe desistisse da ideia do casamento.”A princesa Anne foi a campeã em termos de ‘não se case com aquela garota’”, afirmou em seu canal no YouTube.

A especialista ainda contou que a filha da rainha achou que Meghan era inadequada para os compromissos reais.“Ela é errada para nós, ela é errada para o país, ela é errada para o trabalho”, teria dito Anne, segundo a especialista.

Harry e Meghan abandonaram os deveres reais em março de 2020 e deixaram o Reino Unido para ter uma vida independente e bem longe dos holofotes da mídia. Porém, a entrevista com Oprah trouxe toda a atenção de volta para o casal real.

Para Anne, Meghan sempre buscou esse destaque. “Isso simplesmente desligou Anne, porque ela não conseguia suportar o constante ‘uh, uh, eu, eu, eu’ de Meghan”, explicou.

Outra pessoa que também não aprovou o relacionamento dos duques foi Kate Middleton. Ela teria dito a Harry que Meghan poderia tomar um grande baque ao se tornar parte da família real. Segundo Colin, a duquesa de Cambridge insinuou que a cunhada deveria se adequar a todos os protocolos da realeza antes de entrar para dinastia.

Mesmo com a negativa de muitos familiares, Harry insistiu no romance com a atriz no ano de 2016 e, após dois anos, se casou com a mãe dos seus filhos, Archie e Lilibet Diana.