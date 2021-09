Clima de paz? Harry e William se reencontram por um motivo especial

O relacionamento conturbado entre o príncipe Harry e o príncipe William sempre foi repleto de especulações sobre desavenças e rixas, o que foi intensificado com a entrevista do duque e da duquesa de Sussex a Oprah Winfrey. Na ocasião, Harry explicou que ele e seu irmão estão em “caminhos diferentes”.

“Coisas acontecem, mas somos irmãos. Sempre seremos irmãos. Certamente estamos em caminhos diferentes no momento. Mas eu sempre estarei lá para ele, pois sei que ele sempre estará lá para mim”, contou o príncipe.

O funeral do príncipe Philip, em abril deste ano, foi o primeiro encontro dos irmãos após a entrevista. De acordo com os especialistas reais Omid Scobie e Carolyn Durant na biografia Finding Freedom, “pelo menos mais duas conversas ocorreram entre os irmãos durante a viagem de oito dias de Harry, de acordo com fontes”.

A última vez que Harry e William se reuniram foi na inauguração da estátua de sua mãe, a princesa Diana, no dia em que seria o seu 60º aniversário. A homenagem fica localizada em um dos lugares favoritos de Lady Di, os jardins submersos do Palácio de Kensington.

Nesta semana, outro reencontro dos irmãos chamou atenção. Os dois se uniram para honrar a memória de seu avô. A família real se reuniu para a gravação de um documentário em homenagem à vida de Philip, que vai ao ar em 24 de setembro, na BBC One.

Príncipe Philip: The Family Remembers foi supostamente criado para comemorar o 100º aniversário do duque de Edimburgo, que seria em junho deste ano, mas agora será lançado para celebrar a vida do príncipe.