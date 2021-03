Os sinais subliminares dados por Meghan Markle na entrevista a Oprah

Enquanto não chega o dia 7 de março, data em que a tão aguardada entrevista de Meghan Markle e príncipe Harry a Oprah Winfrey irá ao ar, um teaser do programa foi divulgado neste domingo (28) para aumentar as expectativas.

No vídeo, o duque de Sussex fala novamente sobre o medo de ver a história de Lady Di se repetindo na sua vida por meio de Meghan. Inclusive, a princesa Diana teve seu legado celebrado na entrevista. Meghan usou uma pulseira cravejada de diamantes da falecida sogra.

Para a People, uma fonte apontou que Megxit “queria que Meghan (…) usasse a pulseira durante a entrevista para que Diana pudesse estar com eles”.

O fato de membros da realeza concederem uma entrevista, principalmente após a saída da funções reais, não está sendo visto com bons olhos. Porém, esta não é a primeira vez que isso acontece, uma vez que a princesa Diana transgrediu essa tradição de se manter longe de perguntas pessoais e concedeu uma entrevista à BBC.

O teaser do programa também levantou uma hipótese de sinal dado pelo casal, estampado no look da duquesa. Meghan usou um vestido preto, da grife Armani, com uma estampa de flor de lótus perto do decote. A flor tem um significado de resiliência, o que poderia ser um recado do casal sobre esse novo momento longe da realeza.

“Você ficou em silêncio ou foi silenciada?” e “’Quase impossível de sobreviver’ parece que houve um ponto de ruptura” foram algumas das frases ditas pela apresentadora a Meghan durante a entrevista. Agora, é esperar até o próximo domingo para ver o conteúdo completo.