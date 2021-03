Prévia da entrevista: o que o príncipe Harry já revelou a Oprah Winfrey

O príncipe Harry e Meghan Markle, os duques de Sussex, em prévia da ampla entrevista concedida a Oprah Winfrey deixaram claros os motivos que levaram ao rompimento com a família real britânica.

A entrevista completa irá ao ar no próximo domingo (7) e algumas da prévias da conversa já foram publicadas, inclusive foram transmitidas no intervalo do Globo de Ouro neste domingo (28). Esta é a primeira conversa concedida à imprensa pelo casal após a saída da realeza, processo que se iniciou no início de 2020.

Em uma dessas prévias, o príncipe dá a entender que temia pela vida e bem-estar de Meghan e que ela tivesse um destino semelhante ao de sua mãe, a princesa Diana. Harry disse que seu “maior medo era que a história se repetisse.”

O duque, em outras entrevistas, já havia justificado que sua saída da Família Real e do Reino Unido se deu pelo “ambiente tóxico”, criado pela imprensa, que estava prejudicando sua saúde mental.

O príncipe, agora, se diz “aliviado” por poder lidar com a imprensa ao lado de sua mulher, após a separação “incrivelmente difícil” da família real, semelhante a de Lady Di. E acrescenta: “Nem consigo imaginar o que a minha mãe sentiu ao ter que fazer isso sozinha.”

A apresentadora Oprah, que é próxima do casal e foi uma das convidadas para o casamento em 2018, diz que os duques “disseram algumas coisas muito chocantes” e que nenhum assunto foi proibido pelo casal ou deixado de fora.