Harry abre o jogo: “ambiente tóxico estava destruindo minha saúde mental”

Em entrevista ao programa The Late Late Show with James Corden, o príncipe Harry fez uma série de revelações sobre a saída da Família real e a mudança para Los Angeles nos Estados Unidos.

Tendo a cidade como cenário da entrevista, realizada em um ônibus turístico, o príncipe disse que não abandonou sua família e que nunca faria isso, assim como nunca abdicará da missão de ajudar as pessoas.

A declaração é uma referência ao anúncio da Rainha Elizabeth, na semana passada, de que ao deixar a Família Real, não seria mais possível que o casal continuasse com suas obrigações e responsabilidades inerentes à vida de serviço público. Harry e Meghan Markle perderam títulos e suas funções de patronos de instituições britânicas.

“Não fui embora, dei um passo atrás, em vez de abandonar”, disse o príncipe de 36 anos, durante o tour por Los Angeles. O cuidado com a sua saúde mental e de sua mulher e filho foi o principal motivador da decisão. “Era um ambiente muito complicado como muita gente podia perceber. Sabemos como a imprensa britânica pode ser. Estava destruindo minha saúde mental”, contou.

Sair da Inglaterra foi a melhor alternativa para preservar sua família, segundo ele. “É tóxico, por isso fiz o que qualquer marido ou qualquer pai faria, precisava tirar minha família dali, mas nunca foi um abandono”, afirmou.

Segundo o príncipe, mesmo em Los Angeles, ele e Meghan darão continuidade à vida de serviço público, com o objetivo de fazer as pessoas felizes, e “tentando mudar o mundo”.

O príncipe também revelou que soube já no segundo encontro com Meghan que aquele seria um relacionamento especial. “ Nos sentíamos tão confortáveis na companhia um do outro”, disse.

Pai de Archie, de um ano e meio, e à espera do segundo filho, Harry contou que se surpreende a cada dia com a personalidade do filho e até revelou que a primeira palavra pronunciada pelo seu primogênito foi um tanto quanto inusitada: “crocodilo”.

Segundo o príncipe, o casal tem levado uma vida bastante comum. A depender de quão ocupados estiveram durante o dia, suas noites se resumem a cuidar do filho, cozinhar ou pedir comida e fechar as noites assistindo Netflix.

Os duques de Sussex têm um contrato milionário já assinado com o canal de streaming. Por US$ 150 milhões, o acordo envolve a produção de documentários, séries, filmes e até programas infantis.

Confira o vídeo da entrevista, em inglês