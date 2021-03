Príncipe Philip é transferido para outro hospital

O príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth II foi transferido do hospital Rei Edward VII no centro de Londres para o hospital São Bartolomeu, após duas semanas de internação. De acordo com assessoria de imprensa do palácio, a hospitalização do duque, que teve início em 16 de fevereiro, nada mais é do que uma “medida de precaução”.

De acordo com o palácio de Buckingham, os médicos do novo centro médico em que se encontra o duque de Edimburgo darão continuidade ao tratamento da infecção e do problema cardíaco pré-existente, realizando testes e observações.

Em comunicado oficial, o palácio se posiciona dizendo que “o duque permanece confortável e está respondendo ao tratamento, mas deve permanecer no hospital pelo menos até o final da semana.”

Na semana passada, após o anúncio da permanência de Philip por mais alguns dias no hospital, o príncipe Edward disse que seu pai estava “ansioso para sair” do hospital e que sua família “mantinha os dedos cruzados”.

Esta é a estadia mais longa de Philip no hospital. Em junho de 2013, ele passou 11 dias após a cirurgia no abdômen.