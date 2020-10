9 joias que Meghan e Kate herdaram de Lady Di

Atualizado em 30 out 2020, 14h39 - Publicado em 30 out 2020, 16h00

Por Gabriela Teixeira (colaboradora) - Atualizado em 30 out 2020, 14h39 - Publicado em 30 out 2020, 16h00

Joias na Família Real são tesouros passados de geração para geração. Assim, é comum que as mulheres mais jovens da realeza herdem os acessórios ou, ocasionalmente, os peguem emprestados.

Em seu casamento, por exemplo, a princesa Beatrice usou uma tiara da Rainha Elizabeth. Segundo fontes, a peça, que originalmente foi usada pela própria rainha em seu casamento, havia sido especialmente guardada pela monarca para o grande dia da neta.

E não poderia ser diferente com Kate Middleton e Meghan Markle. Ao se casarem com William e Harry, as Duquesas ganharam acesso não apenas à coleção de joias reais, mas também às peças particulares de Lady Di.

Apesar de não terem conhecido a sogra, as duas mulheres frequentemente prestam homenagens à sua memória, inclusive em pequenos gestos. Kate, por exemplo, já apareceu diversas vezes em público com looks que parecem ter sido totalmente inspirados em Diana.

A seguir, reunimos 9 peças que as duquesas herdaram da eterna Princesa de Gales. Confira:

O anel de noivado de Kate

Mais famoso que muita coroa, esse anel foi dado por Charles a Diana em 1981, na ocasião de seu noivado. Com o divórcio dos dois, a peça voltou para a coleção real até que William repetiu o gesto do pai, a escolhendo para pedir Kate em casamento. Composto por uma safira azul rodeada por diamantes, o anel até hoje faz sucesso, inspirando réplicas por todo o mundo.

E o de Meghan

Apesar de ter sido criado especialmente para Meghan, o anel presenteado por Harry carrega um toque de Diana: ao desenhá-lo, o príncipe escolheu dois diamantes que pertenciam a mãe para ladear o diamante central. Este, por sua vez, veio diretamente da Botsuana, país onde o casal comemorou o aniversário de Meghan no início do namoro.

A tiara favorita

Chamada de Lover’s Knot (Nó do Amante, em tradução livre), essa tiara de pérolas e diamantes está na Família Real desde 1914, à pedido da Rainha Mary. Em 1953, Elizabeth herdou a peça, que, anos depois foi passada para Lady Di como presente de casamento. Assim como o anel de noivado, a tiara voltou para a realeza após o divórcio e, desde 2015, se tornou também xodó de Kate.

Os brincos de safiras

Combinando com o anel, Kate frequentemente usa um par de brincos de safira e diamantes que costumava ser um dos queridinhos de Diana. Originalmente, a joia possuía safiras duplas, mas desde que foram passadas para a Duquesa de Cambridge, elas ostentam apenas uma pedra preciosa em cada brinco.

E os de pérolas

A essa altura, já está claro que Diana amava safiras, mas não apenas elas. Ela também adorava pérolas, em especial as que ornavam outro de seus brincos preferidos, os chamados Collingwood Pearl. Hoje, Kate frequentemente é vista com eles. Ela os usou, por exemplo, para o batizado de Archie, do mesmo modo que, décadas antes, Diana os escolheu para o de Harry. Algumas pessoas, contudo, se incomodaram com o gesto e, sabe-se lá por que motivo, acusaram a Duquesa de estar tentando roubar os holofotes da ocasião. Vai entender…

E por falar em pérolas

Um dos looks mais icônicos de Lady Di foi o “vestido Elvis”, usado por ela em uma visita a Hong Kong, em 1989. Mas em meio a toda a exuberância do bolero de gola alta, a delicada pulseira de pérolas do designer Nigel Milne acabou sendo ofuscada. Felizmente, ela foi resgatada por Middleton e teve sua chance de brilhar em uma viagem para Berlim em 2017.

O bracelete dourado

Ao lançar sua coleção cápsula em setembro passado, Meghan escolheu uma combinação simples e certeira de calça preta e camisa branca da própria linha. Para completar o visual, a Duquesa escolheu algumas pulseiras e um bracelete de ouro com diamantes e pedras azuis. A joia havia sido usada por Diana em 1990, ao visitar o Centro Lord Gage para Idosos.

As borboletas

Na mesma ocasião do lançamento de sua linha de roupas, Markle optou ainda por um par de brincos de borboleta que também pertenciam à sogra. Ela já os havia utilizado antes, em viagem à Austrália, durante a turnê real realizada pouco após o anúncio de sua gravidez.

O anel de água marinha

Após se divorciar e devolver a safira do noivado, Diana encomendou um anel de água marinha para combinar com um bracelete que já possuía. Incrustada em um aro de ouro 24 quilates e cercada de pequenos diamantes, a pedra não chegou a ser muito usada pela princesa, que veio a falecer pouco depois. Anos depois, o famoso anel voltou a ser visto, dessa vez ornando a mão direita de Meghan enquanto ela e Harry se dirigiam para a recepção de seu casamento.

