Conheça as histórias por trás dos anéis de noivado da realeza

A maioria das joias da Família Real passam de geração em geração. Isso acontece também com parte dos anéis de noivado. Alguns deles, inclusive, tornaram-se tão populares que viraram réplicas pelo mundo todo – como é o caso da clássica aliança de safira de Lady Di. Porém, além da beleza das pedras, a maioria das peças possuem valores simbólicos e afetivos por trás.

Conheça as histórias de algumas das joias de noivado mais icônicas da realeza:

Rainha Elizabeth II

O acessório que Rainha Elizabeth ganhou do marido, Príncipe Phillip, é feito de platina e composto por um diamante de 3 quilates rodeado por outras dez pedras menores. Em 1947, quando decidiu pedir Elizabeth em casamento, Príncipe Phillip ganhou de sua mãe, a Princesa Alice da Grécia, uma coroa de diamantes para desmontar e fazer a aliança.

A tiara estava na família há anos e os diamantes são do fim da dinastia Romanov, cerca de 1760. Princesa Alice a ganhou de presente do czar Nicolau II e da czarina Alexandra da Rússia, os últimos governantes do reino russo. O noivo trabalhou junto com o joalheiro Philip Antrobus, de Londres, para criar uma das peças mais importantes da coleção de joias de Elizabeth.

Com as pedras que sobraram da coroa, o Príncipe fez uma pulseira de diamantes, que deu de presente à esposa no dia do casamento.

Lady Di

O anel que Príncipe Charles deu à Diana em 1981 é um modelo clássico, composto por uma pedra colorida. No centro, a aliança tem uma safira azul vinda do Sri Lanka, rodeada por 14 solitários de diamante. O acabamento foi feito em ouro branco e o modelo criado pela joalheria Garred & Co.

Essa é com certeza uma das joias mais icônicas da Família Real e até hoje, 38 anos depois, é copiado por joalherias e lojas de acessórios ao redor do mundo. Após o divórcio oficial do casal, em 1996, o anel voltou a ser da família de Príncipe Charles.

Camilla Parker Bowles

Depois de mais de 30 anos de relacionamento entre idas e vindas, Príncipe Charles finalmente pediu a mão de Camilla Parker em 2005. O anel escolhido para o momento é possivelmente uma das joias mais caras do mundo, estimada em US$ 1 milhão.

A peça tem uma esmeralda lapidada em formato quadrado e seis diamantes laterais.

Kate Middleton

Príncipe William escolheu o anel de noivado de sua mãe, Lady Di, para pedir Kate Middleton em casamento. A peça azul tornou-se ainda mais popular com o pedido do Duque de Cambridge.

Meghan Markle

O anel de noivado de Meghan e Harry tem uma história linda por trás. O pedido aconteceu em 2017 e Harry fez questão de desenhar a peça, com dois diamantes da coleção pessoal de Lady Di. A pedra central e maior veio de Botsuana, para onde Meghan e Harry viajaram para comemorar o aniversário da Duquesa logo no início do namoro.

Em entrevista à BBC, Meghan contou qual foi sua reação quando viu o anel. “Tudo a respeito de como Harry pensou no anel e na inclusão das pedras da Princesa Diana é maravilhoso. Apesar de eu não ter podido conhecê-la, é muito importante para mim saber que ela faz parte disso conosco”, disse a duquesa.

Logo após o nascimento de Archie, Meghan apareceu com o anel de noivado e os fãs mais observadores perceberam uma mudança na peça. O aro de ouro do modelo original foi substituído por um inteiro de diamantes.

Sarah Ferguson

Sarah Ferguson foi casada com o Príncipe Andrew, filho mais novo da Rainha Elizabeth, de 1986 a 1992. Ela ganhou o carinho de muita gente pelo jeito tranquilo, divertido e bem mais relaxado que o resto da Família Real.

Andrew pediu Sarah em casamento em março de 1986, menos de um ano depois de assumirem o namoro, e o casamento aconteceu em agosto do mesmo ano. O anel de noivado foi desenhado pelo próprio noivo e desenvolvido pela Garred & Co, mesma joalheria em que Charles encomendou o anel para Diana. A joia possui um enorme rubi rodeado por dez diamantes. O príncipe disse que escolheu a pedra porque a cor vermelha combinava perfeitamente com os cabelos ruivos de Sarah.

Princesa Eugenie

A princesa Eugenie é filha de Sarah Ferguson e Príncipe Andrew, uma das netas da Rainha Elizabeth II, nona na linha de sucessão ao trono do Reino Unido. Ela se casou em outubro de 2018 com o empresário inglês Jack Brooksbank.

A peça escolhida por Jack para pedir Eugenie em casamento tem valor estimado de 100 mil libras, cerca de 500 mil reais. O valor é tão alto porque a pedra principal do anel é uma safira Padparadscha, uma espécie de cruzamento entre rubi e safira amarela. A cor da pedra é uma mistura de amarelo com vermelho e é extremamente rara. O entorno da safira tem dez diamantes com acabamento em ouro.

O significado do anel é ainda mais especial porque ele é muito parecido com a aliança de rubi do noivado dos pais de Eugenie, em 1986.

Princesa Beatrice

Beatrice também é filha de Andrew e Sarah. Ela anunciou o noivado com o milionário Edoardo Mapelli Mozzi nesta quinta-feira (26) e o anel de noivado chamou atenção por ser relativamente parecido com o de Meghan Markle.

Para desenvolver a peça, o noivo se reuniu com o designer Shaun Leane para conseguir introduzir características do casal. O valor da peça é de aproximadamente 500 mil reais e conta com um diamante tradicional redondo no centro, com dois cortes menores do cristal ao lado.

Leia mais: Neta da Rainha Elizabeth, Beatrice, anuncia noivado com magnata

+ Ex de Wesley Safadão insiste na reparação pública do cantor

PODCAST – Como dialogar com as crianças e adolescentes sobre sexualidade