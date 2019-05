10 looks de Kate Middleton que lembram muito Lady Di

Os looks de Kate Middleton são um sucesso. A internet sempre é bombardeada de pessoas procurando opções de roupas parecidas com as que a duquesa de Sussex vestiu em alguma ocasião. Para alguns, o modo elegante de se vestir de Kate é inspirado em sua sogra, Lady Di.

O gosto das duas para roupas é muito parecido, com tecidos mais formais, cores mais discretas, tons pastel, conjuntos e estampas clássicas.

Reunimos aqui 10 fotos de looks de Kate lembraram alguns usados por Lady Di:

Lady Di esquiando em 1986 e Kate esquiando em 2005

Lady Di em 1993 e Kate Middleton em 2016

Lady Di e Kate Middleton com vestidos depoá, em 1986 e 2017

Kate Middleton em 2006 e Lady Di em 1993

Lady Di e Kate com looks azuis em 1990 e 2018, respectivamente

Lady Di em 1997 e Kate em 2017

Lady Di com casaco xadrez em 1985 e Kate com vestido xadrez em 2012

Lady Di vestindo um conjunto azul em 1996 e Kate Middleton em 2016

Leia mais: Kate Middleton surge com vestido deslumbrante

+ Vem ver como é o quartinho do bebê de Meghan e Harry

Siga CLAUDIA no Youtube