Foto revela distanciamento social em casamento da princesa Beatrice

A família real britânica divulgou hoje as primeiras imagens oficiais do casamento da Princesa Beatrice. A neta da Rainha Elizabeth II e o promotor imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi se casaram em uma cerimônia reservada em Windsor, na Inglaterra, na última sexta-feira (17).

A cerimônia contou com a presença de alguns poucos convidados, incluindo a Rainha Elizabeth, o Príncipe Philip e o Príncipe Andrew, pai da noiva. Na foto divulgada neste sábado é possível ver o distanciamento social entre os noivos e os convidados, incluindo a rainha.

No Twitter, a Família Real publicou ainda fotos que revelam detalhes do casório, como o vestido da noiva e o lindo cenário escolhido para a cerimônia.

Congratulations to HRH Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi! #JustMarried #RoyalWedding

The couple were married in a small private ceremony at the Royal Chapel of All Saints at Royal Lodge, Windsor on Friday 17th July. pic.twitter.com/1WMW1nUQ0q

— The Royal Family (@RoyalFamily) July 18, 2020