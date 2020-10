Atualizado em 3 out 2020, 14h37 - Publicado em 3 out 2020, 14h30

Por Da Redação - Atualizado em 3 out 2020, 14h37 - Publicado em 3 out 2020, 14h30

Os príncipes George e Louis e a princesa Charlotte nos mostraram na prática como o tempo voa! Pela primeira vez, os filhos de Kate Middleton e William falaram em um vídeo oficial, publicado no Instagram dos duques de Cambridge.

Esbanjando desenvoltura, as crianças abordaram um tema importante, o meio ambiente, em especial a vida animal. Eles fizeram perguntas para o naturalista e David Attenborough com o intuito de não só solucionar suas dúvidas como também alertar para o risco de extinção de algumas espécies e outros desafios da natureza.

O mais velho, George, de 7 anos, perguntou a David: “Qual animal você acha que será extinto a seguir?”. Ele respondeu que espera que não aconteça com nenhum, já que há formas de protege-los.

“Você pode salvar um animal se quiser e se dedicar a isso. Pessoas ao redor do mundo estão fazendo isso porque os animais são tão preciosos, então vamos torcer para que não haja mais que se extingam”, disse David.

Já Charlotte revelou uma identificação inusitada, porém não menos fofa, com os insetos. ”Eu gosto de aranhas. Você também gosta de aranhas?”, questiona o naturalista. “Por que as pessoas têm tanto medo deles. Acho que é porque eles têm oito pernas – muito mais do que nós”, respondeu o especialista, que também compartilhou o amor pelas aranhas.

O caçula Louis também fez sua participação no vídeo perguntando qual era o animal favorito de David. Ele respondeu que eram os macacos, que são “muito divertidos e podem pular em qualquer lugar”.

Vale lembrar que esse não é o primeiro contato das crianças com a estrela da TV, do qual eles são fãs. Em uma recente visita, David presenteou George com um fóssil do dente de um tubarão pré-histórico, que encontrou em suas férias em Malta há mais de 50 anos.

Mas a lembrança não foi vista com bons olhos por todos. José Herrera, ministro da cultura maltês, já revelou que investigará se o dente deve ser devolvido para a ilha de onde foi originalmente escavado.

Por conta de seu novo documentário, Prince William: A Planet for Us All, que estreia no Reino Unido na próxima segunda-feira, o duque de Cambridge disse que espera poder dizer aos seus filhos que fez algo para ajudar a salvar o planeta.

Assista ao vídeo completo de George, Charlotte e Louis: