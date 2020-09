12 vestidos de Kate Middleton que adoraríamos usar na primavera

Ainda estamos caminhando para a primavera, mas na maior parte do país as temperaturas de inverno já ficaram para trás. É hora então de guardar as peças quentes e tirar do armário aqueles vestidos leves e fluídos, perfeitos para os dias mais quentes. E que maior referência fashion quando se trata de vestidos que a própria Duquesa de Cambridge?

Nos últimos anos, vimos Kate Middleton deixar um pouco de lado as peças totalmente sóbrias e abraçar as estampas, trazendo mais jovialidade e frescor para seus looks. A mudança – para melhor – reforçou seu status de fashionista e tornou ainda menos surpreendente o fato de que peças usadas pela Duquesa se esgotem rapidamente nas lojas. Quem, afinal, não adoraria pegar emprestado algo do guarda-roupa real se tivesse a oportunidade? Um acessório, um par de sapatos… ou, se você é como eu, um (ou todos) estes vestidos perfeitos para a primavera da seleção abaixo.

Ah, e se está esperando uma dúzia de estampas florais, sinto lhe desapontar. Nesta lista, a estampa favorita de Kate é outra. Consegue adivinhar qual?

