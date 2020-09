William e Kate aliviados: George e Charlotte voltam para escola

As aulas no Reino Unido foram suspensas em março, em decorrência da crise sanitária causada pelo coronavírus. Desde então, Kate e Willian se mudaram com os filhos George, Charlotte e Louis, para Anmer Hall, casa de campo dos Cabridges.

Durante um evento em Belfast na última quarta-feira, o príncipe William desabafou sobre o retorno às escolas. “Acho que todos os pais estão dando um suspiro de alívio pelo recomeço das aulas. Esses cinco meses têm sido maravilhosos, mas foram longos cinco meses”, disse ele, segundo a revista Hello.

Charlotte, de 5 anos, está entrando no primeiro ano depois de completar o jardim de infância, e George de 7 anos, está entrando no terceiro ano. As mudanças no currículo escolar das crianças não foram divulgadas, mas a agenda do pequeno príncipe parece continuar exigente, com diversas aulas de computação, tecnologia, francês e balé, que ele tem se apaixonado nos últimos anos.

As disciplinas de Charlotte incluem as mesmas matérias básicas de George, e aulas extras de música e balé. Em entrevista à BBC, Kate disse que “As crianças têm muita resistência, não sei como. Honestamente, no fim do dia, você escreve a lista de todas as coisas que você fez. Você chega ao final do dia – eles se divertiram muito – mas é incrível quantas tarefas você pode enfiar em um dia, com certeza”.

