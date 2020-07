Princesa Beatrice se casa em cerimônia reservada com presença da Rainha

Princesa Beatrice e o promotor imobiliário Edoardo Mapelli Mozzi se casaram em uma cerimônia reservada em Windsor, na Inglaterra. A celebração aconteceu na manhã desta sexta-feira (17) e contou com a presença de alguns poucos convidados, incluindo a Rainha Elizabeth, o Príncipe Philip e o Príncipe Andrew, pai da noiva.

Segundo comunicado do Palácio de Buckingham, “a cerimônia privada de casamento da Princesa Beatrice e do Sr. Edoardo Mapelli Mozzi teve início às 11 horas da sexta-feira, 17 de julho, na Capela Real de Todos os Santos em Royal Lodge, Windsor”. Além disso, o palácio afirma que o evento aconteceu de acordo com todas as diretrizes governamentais.

Beatrice e Edoardo ficaram noivos em setembro do ano passado e haviam marcado o casamento para maio deste ano. No entanto, como vários outros casais ao redor do mundo, os pombinhos precisaram adiar a cerimônia por conta da pandemia do coronavírus.

O casal, anteriormente, tinha planos para se casar no Palácio de St. James, em Londres, seguida de uma festa que aconteceria nos jardins do Palácio de Buckingham. No entanto, segundo a revista norte-americana People, a comemoração foi adiada.

Continua após a publicidade

Além disso, segundo uma fonte do veículo, diferentemente de Kate Middleton, Meghan Markle e a Princesa Eugenie, o casamento de Beatrice e Edoardo sempre foi pensado para ser algo “discreto”.

Com o matrimônio, Beatrice se torna madrasta do filho de Edoardo, nascido em 2016 e fruto do relacionamento do imobiliário com a designer Dara Huang.