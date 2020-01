Casamento real à vista! A Princesa Beatrice está noiva e o anel é incrível

E vem mais casamento real por aí! A Princesa Beatrice, nona na linha de sucessão ao trono britânico, anunciou que está noiva do milionário italiano Edoardo Mapelli Mozzi. As imagens do casal de pombinhos está na última postagem da conta oficial da Família Real no Instagram, avisando que o casamento será em 2020.

Agora, dá uma olhada no anel de platina e diamante do noivado! A foto foi tirada e postada pela irmã de Beatrice, a Princesa Eugenie.

A joia é de Shaun Leane, um dos designers mais renomados e premiados do Reino Unido, que também compartilhou as imagens dos noivos e contou que Edoardo participou do processo de criação do anel.

“Estou muito honrado por Edoardo ter escolhido trabalhar comigo para desenhar o anel de noivado para a Princesa Beatrice e estar envolvido nesse momento especial da vida deles”, escreveu. E contou que o design resultou em um anel que representa o amor e a vida do casal entrelaçados. A peça foi trabalhada à mão no ateliê de Shaun Leane e é cravejada de diamantes.

A Princesa Beatrice é a neta da Rainha Elizabeth II, filha mais velha do Príncipe Andrew e da duquesa de York, Sarah Ferguson. Edoardo Mapelli Mozzi é dono de uma empresa de design de interiores de luxo e as famílias dos dois já eram amigas. O casal está junto desde novembro de 2018.