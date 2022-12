Fábio Porchat gera polêmica ao citar Gkay no “Melhores do Ano”; entenda

Após Fábio Porchat fazer piadas sobre a humorista Gessica Kayane (Gkay) no palco do ‘Domingão do Huck’ neste domingo (25), uma discussão acerca dos limites do humor incendiou as redes sociais. Enquanto alguns buscaram justificar as falas do apresentador de 39 anos, outros saíram em defesa da influenciadora digital. Incontestavelmente, o clima natalino de ambos foi por água abaixo após toda essa polêmica. A seguir, separamos todos os acontecimentos para quem deseja entender a confusão:

A piada de Fábio Porchat

Em homenagem a Jô Soares, falecido em agosto deste ano, Porchat brincou que o apresentador preferiu morrer ao entrevistar a influenciadora. “Eu olho o Jô e fico pensando: ‘O que ele faria com a Gkay, né Tatá [Werneck]? Na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar às vezes…”, disse o apresentador em seu discurso. Logo em seguida, Werneck apenas concorda balançando a cabeça.

Vale lembrar que a piada de Porchat faz referência à recente participação de Gkay no programa ‘Lady Night’, apresentado por Tatá Werneck no Multishow, que foi alvo de duras críticas na internet. Assista ao momento:

Repercussão entre os famosos

Paulo Vieira chegou a alfinetar, em tom descontraído, a recente transmissão da ‘Farofa da Gkay‘ pela Rede Globo. “Ficamos tão preocupados quando nos apresentamos na Globo, que pensamos assim: ‘Nossa, padrão Globo de qualidade’, precisamos fazer uma coisa de alto nível, elegante. E aí eu vi que a Globo transmitiu a ‘Farofa da Gkay’. Acho que eu sou a última pessoa que se preocupa com o padrão Globo de qualidade”, afirmou o ator.

Gkay rebateu Fábio Porchat

A influenciadora não gostou nada das brincadeiras e rebateu os apontamentos em suas redes sociais: “Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não considera o quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém. Segundo: ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos. E terceiro porque eu devo ser um lixo enorme”, desabafou em sua conta do Twitter.

Em seguida, Gkay revelou que precisou se retirar da sala onde passava o Natal com a mãe para que a parente não a visse chorando.

cansada de ser essa piada de merda pras pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada sei lá, cara só to em casa com minha família vendo filme e é isso que recebo, tive que sair da sala pra ir chorar no quarto e minha mãe não ver pq não quero estragar o natal dela Continua após a publicidade — GKAY (@gessicakayane) December 25, 2022

Por fim, a influenciadora declarou estar exausta com tamanha humilhação: “Tô cansada de verdade, sabe, gente. Cansada mesmo. Na verdade, estou exausta porque eu não sei o que fiz para as pessoas me odiarem tanto, me humilharem tanto, dia após dia e agora até em rede nacional, mostrando que eu sou uma piada no sentido ruim para o Brasil inteiro.”

Pedido de desculpas?

Após toda a repercussão, Porchat afirmou em seu Twitter, em resposta a um internauta, que se retratou particularmente com Gkay: “Se você tem algo contra alguém, você não deve sair em redes sociais propagando o ódio. Você deveria ser sensato e chamar a Gkay para conversar particularmente. Vocês inspiram várias pessoas, não deixe isso mudar”, escreveu o usuário identificado como Allan. Porchat, então, respondeu: “Eu mandei [mensagem]”, mas não deixou detalhes sobre a retratação.

A influenciadora deu unfollow em Fábio Porchat pelo Instagram. Porém, o apresentador continua a seguindo.

Os limites do humor

A polêmica incendiou debates acerca dos limites do humor e o quanto as piadas podem ser ofensivas. Confira alguns dos comentários que vêm ganhando destaque nas redes sociais:

a gkay tem muitos problemas e muitos defeitos mas, sério, essa brincadeira do porchat, além de ser problemática, ela ultrapassa qualquer limite do respeito com o outro. — henrique, o amore 🎮 13 ⭐ (@henrsis) December 25, 2022

Eu achei o porchat foi muito infeliz de falar o que ele disse pra gkay, não gosto de nenhum dos dois, mas sei lá, tem limite pra tudo né? — Gucci on (@eimiguelduarte_) December 26, 2022

Isso foi tão escroto da parte do Porchat que eu fiquei com pena. Não gosto da GKAY e acho que ela tá colhendo coisas que plantou, sim, mas acho que tudo tem um limite. Imagina esse tipo de comentário pesado em rede nacional, cara? No fim do dia, ela também é humana. https://t.co/eR9R7c0AXW — dj sardz (@sardzinho) December 26, 2022

Meu pano tá pronto pro Porchat pic.twitter.com/17FrXFfpFg — Victor Oliveira (@VictorO39246724) December 26, 2022

Cara, a entrevista da Gkay com a Tatá foi péssima. Fato. Acontece. Quase todo artista tem uma entrevista muito merda na carreira.

Partindo desse princípio, não achei nada demais a piada do @FabioPorchat.

A resposta dela traz muito mais hate do que a piada, na minha opinião. — Tatá Lopes – Linda, leve e Lulalá (@SuperTataLopes) December 26, 2022

E você, o que acha de toda essa polêmica?