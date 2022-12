Chris Pratt recebe picada de abelha no olho e mostra resultado na internet

Através de seu Instagram, o astro da Marvel Chris Pratt (Guardiões da Galáxia), revelou que foi picado no olho por uma abelha após resolver mexer em uma colmeia. O motivo? Desde que começou a acompanhar os conteúdos da apicultora Erik Thompson, o ator ficou fascinado pela forma em que a profissional manuseava os insetos sem ser picada.

Resultado: após tentar repetir o feito, Pratt recebeu um ferrão no olho. Confira o vídeo em que a estrela mostra o resultado da picada e explica mais sobre o caso:

“Avistei uma colmeia há dois dias e fui até ela. Havia um homem parado por perto que me alertou sobre o perigo das abelhas. Mas eu retruquei afirmando que os insetos pareciam muito calmos. Fiquei lá observando, até que um deles saiu e me picou diretamente no globo ocular”, diz Chris na publicação.

Logo em seguida, Chris confessou que se deixou levar por uma “falsa sensação de segurança”, já que Erika, que é uma especialista, fazia o controle de abelhas parecer fácil. Imagina a dor? Contudo, a celebridade acalmou os fãs ao pontuar que já está se recuperando do susto, e que não haverá danos maiores à sua visão.

Recentemente, Chris Pratt estrelou o especial de natal dos “Guardiões da Galáxia”, que já está disponível no catálogo do Disney+ e conta com a presença ilustre de Kevin Bacon.