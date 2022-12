Orlando Brown, de “As visões da Raven”, é preso por violência doméstica

Orlando Brown, ator de “As visões da Raven”, seriado nostálgico do Disney Channel, foi preso em Ohio, EUA, na última quinta-feira (22). A sentença aconteceu após o astro ameaçar um parente utilizando facas e martelos. Contudo, esta não é a primeira vez que o intérprete de Eddie Thomas tem sua imagem atrelada a crimes: em anos anteriores, ele já havia sido acusado por roubos, abuso de drogas e outros delitos.

Como tudo aconteceu?

Após uma briga se instalar na residência do ator, o Departamento de Polícia de Lima foi alertado por denúncias dos vizinhos, que se incomodaram pela gritaria. Em depoimento às autoridades, a vítima, que não teve sua identidade divulgada, afirmou que “Orlando começou a gritar e agir de maneira insana”. Ao que tudo indica, o agredido havia permitido que o artista morasse lá por alguns meses, até que encontrasse outro local para ficar.

Histórico de Orlando Brown

Orlando Brown já havia sido detido em 2018 após ser acusado de roubo, posse de drogas, desacato a um funcionário público e violência doméstica. No mesmo ano, ele tentou trocar as fechaduras do restaurante de seu amigo para fazer uso de drogas no estabelecimento, o que o levou a ser preso novamente por 23 dias.

Ainda neste período, Brown declarou ao programa norte-americano “The Dr. Phil Show” que estava sem moradia, sofrendo com doenças mentais e lidando com vícios em inúmeras substâncias, incluindo metanfetamina. “A influência e os demônios que vêm com essa droga meio que assumiram o controle”, desabafou em entrevista ao apresentador em 2018. Confira: