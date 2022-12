‘Nepo Baby’: entenda o significado do termo que revoltou alguns famosos

Após a New York Magazine publicar um texto explicando o fenômeno do nepotismo em Hollywood, a internet virou palco para discussões acerca da facilidade encontrada pelas estrelas na hora de impulsionar suas carreiras. No texto, o termo “nepo babies” é utilizado em referência aos filhos de famosos que se beneficiaram das conexões familiares para conseguir oportunidades tanto no entretenimento quanto em campos adjacentes, como moda e redes sociais.

A expressão tem o significado oposto dos ‘bootstrappers‘, que são pessoas talentosas que não precisaram utilizar as conexões dos pais para conquistar o estrelato.

Por que o termo ficou tão popular?

O debate sobre nepo babies tomou proporções gigantescas neste ano após o lançamento da segunda temporada de “Euphoria”. Maude Apatow é filha do diretor Judd Apatow e da atriz Leslie Mann, o que deixou o público inquieto acerca da possibilidade da jovem ter sido favorecida na hora da escalação para o seriado.

Sam Levinson, diretor da série, é filho do cineasta Barry Levinson, o que também o transforma em um exemplo de nepo baby. Vale lembrar que ambos escreveram o roteiro de “The Wizard of Lies” antes do lançamento de Euphoria.

Confusão virou trend no ‘Tik Tok’

E claro, não demorou para os usuários do TikTok começarem a fazer vídeos virais sobre quem é filho de quem em Hollywood. Parte do público defende as celebridades e acredita que, sem o talento, não seria possível estar onde estão; a outra parcela critica o sistema do entretenimento e defende a existência de pessoas tão talentosas quanto, mas que não estão lá por falta de oportunidades.

Discussão não é recente

Todo esse debate não é coisa de 2022… Em 1997, Fran Lebowitz escreveu um artigo para a Vanity Fair onde afirmava que “entrar pela porta certa define todo o jogo, especialmente na sétima arte, que raramente é uma profissão conhecida por ser justa”. A busca pela manutenção de relacionamentos é um dos principais apontamentos para que esse ciclo se perpetue.

Continua após a publicidade

No Brasil, uma publicação no Twitter lembrou casos brasileiros. Fernanda Torres, Rafa Vitti, Fiuk, Tiago Leifert, Clarice Falcão, Sandy, Preta Gil, Wanessa Camargo, Gabriela Duarte e Alice Braga são alguns dos nepo babies do país.

vou fazer o nepo babies versão brasileira herbert richards™ começando pelas maiores aquelas que fazem a gente agradecer pelo nepotismo existir: fernandinha e fernandona (o pai da fernandinha tmb era da indústria) pic.twitter.com/fbp26oJubv — vivs (@VivianVecchi) December 20, 2022