Farofa da Gkay: MC Loma, Mirella e Mariely, o trio destaque da festa

Se você vive na internet brasileira, provavelmente sabe que a Farofa da Gkay é o evento do ano no mundo das subcelebridades. A tradicional celebração do aniversário da influencer Gessica Kayane, que começou na segunda-feira (05/11) e vai até quarta (07/11) teve avião fretado para levar as estrelas do TikTok e do Instagram a Fortaleza. Além das atrações musicais de peso –com destaque, este ano, para Anitta–, tretas e pegação costumam marcar o evento. Com convidados que vão de ex-BBBs, como Vih Tube e Bianca Andrade (a Boca Rosa), e shows de Ivete Sangalo, Pabllo Vittar e outras divas, sempre tem quem entrega mais em diversão, fofoca e, é claro, conteúdo nas redes. O trio que promete desta vez é MC Loma e as gêmeas lacração, Mirella e Mariely Santos. Não à toa, já na primeira noite de folia, elas estiveram entre os assuntos mais comentados.

MC Loma, cantora de 20 anos, voltou à Farofa da Gkay depois de engravidar durante a última edição da festa, que aconteceu no final de 2021. Hoje, mãe da pequena Melanie, de três meses, ela voltou à Fortaleza com suas duas melhores amigas, com as quais gravou o hit caseiro Envolvimento, em 2017. Foi justamente o nascimento da bebê que deu um novo fôlego à carreira digital do trio. Elas, que postam pelo menos um vídeo ou uma foto diariamente no feed, passaram a publicar ainda mais conteúdo. Desde momentos fofos e engraçados com a criança até brincadeiras entre amigas, MC Loma, Mariely e Mirella são os nomes da vez. Esta última é, inclusive, a influenciadora com maior engajamento atualmente nas redes brasileiras.

Com mais de 11 milhões de seguidores, Mirella Santos tem um engajamento de aproximadamente quatro milhões de visualizações por story e tem ganhado, em média, 200 mil seguidores por dia. Tudo isso graças a um oversharing de momentos simples, desde o preparo de um ovo mexido no café da manhã, em pijamas considerados nada fashion, até o tempo fazendo literalmente nada com o cachorro no sofá. Aparentemente, esses são os momentos considerados mais engraçados pelo público, que já conhece o humor direto e escrachado, mas muito da vida real, desse trio poderoso.

O sucesso de MC Loma, Mirella e Mariely vem, justamente, por mostrarem que é possível causar nas redes sociais sem muito investimento de publicidade e com conteúdos mais gente como a gente. Na primeira noite da Farofa da Gkay, o trio já chamou a atenção com seus looks. Enquanto convidadas mais famosas apostaram em customizações do abadá da festa assinadas por renomados estilistas, elas recorreram a uma costureira. As gêmeas transformaram o abadá numa saia e apostaram em tops metalizados e com correntes, enquanto MC Loma deixou os brilhos numa saia de franjas e vestiu o abadá como cropped. Nos stories das três, são quase incontáveis as barrinhas de postagens, com os momentos de maior diversão na festa e também os perrengues da vida real, como a tira da sandália de salto arrebentando bem no meio da balada. Tem tudo lá, a distração perfeita para quem quer se alienar no mundo digital. E você, vai conferir?