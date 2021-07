Ex-funcionária da realeza, brasileira cometeu a maior gafe com a Rainha

A brasileira Danielle Cabral revelou aquilo que muitas pessoas desejam saber: como as coisas funcionam dentro do Palácio de Buckingham. Como ela sabe destas informações? A compatriota trabalhou na residência real por seis anos. Sem dúvidas, ela tem propriedade no assunto!

Nos relatos dados durante uma entrevista ao podcast Achismo, de Maurício Meirelles, divulgado em 19 de julho, Danielle recordou uma situação, considerada embaraçosa pelo site Hugo Gloss, com a rainha Elizabeth durante seu período de trabalho.

Em um certo dia de trabalho, a brasileira precisou buscar comida para os funcionários em uma cozinha que era utilizada rotineiramente pela monarca e por seu falecido marido, príncipe Philip. Este mesmo cômodo também era usualmente frequentado pelo cachorro da governanta, que seguia os funcionários para cheirar o carrinho da comida ou para conquistar um aperitivo.

Na ocasião, Danielle entrou na cozinha e foi surpreendida por um cão. Atarefada e imaginando que era o pet da governanta, ela tentou tirar o animal de seu caminho com o pé mesmo. No entanto, o bichinho não era da governanta. “Eu só ouvi a voz da rainha”, contou na entrevista.

“Naquela hora eu fiquei gelada. Falei ‘meu Deus o que que eu fiz’, e ela falando pro cachorro parar. Só olhei pra trás, daí falei pra ela me desculpar, [e disse] só pus o pé pra afastar, não tava chutando o cachorro, estava com as mãos ocupadas com comida’”, tentou se defender.

Conhecendo a fama da monarca de ser bem protetora com os seus cachorros, já até podemos imaginar a apreensão sentida pela ex-funcionária, não é mesmo?

Elizabeth, porém, teve uma reação muito sensata com a situação, um posicionamento que Danielle não esperava. “Ela falava: ‘Não tem problema, ele que está no lugar errado’”, constatou.

A entrevistada também revelou uma das proibições feitas aos funcionários pela realeza. A medida foi tomada após uma informação ter vazado para a imprensa por parte de um funcionário.

“Eles [Família Real] ficaram extremamente estressados e falaram: ‘A partir de hoje não pode mais acessar o Facebook pelo computador’. A gente tinha uma sala de computadores que os funcionários podiam ficar. Aí falaram ‘a partir de hoje não pode mais’”, disse Danielle.

A ex-funcionária também defendeu que, apesar da frequente onda de fofocas no palácio, ninguém tem interesse em tornar qualquer coisa pública. Segundo ela, o motivo não está relacionado às questões contratuais, mas sim afetivas. “As pessoas que trabalham no palácio idolatram ela [Elizabeth II]. Eles têm orgulho em trabalhar pra ela”, afirmou.

Além das experiências, Danielle Cabral compartilhou algumas de suas impressões sobre a monarca. “Muito humilde. Uma pessoa que, se tiver a oportunidade, conversa com você e te trata super bem. Nunca fui tratada mal por nenhum membro da família real”, acrescentou.

