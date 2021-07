Quarto privado, menu especial e outros luxos cedidos aos cães da rainha Elizabeth

A rainha Elizabeth é sem dúvidas uma mãe de pet exemplar! Tendo criado cerca de 30 cães da raça Welsh Corgi Pembroke, além de outros cães de raças mistas, a monarca nunca escondeu durante os seus 70 anos de reinado o amor e deleite por seus animais de estimação.

Ela, que além de entusiasta dos bichinhos é a encarregada de nomear cada um deles, se mostra muito criativa na hora de dar uma identidades aos seus cães, que recebem desde nomes tradicionais até outros bem peculiares.

Sabe-se que a rainha já teve animais com nomes dignos da realeza, tal como Monty, Susan, Holly, Emma, ​​Linnet, Noble, Willow e Heather. Da mesma forma, podemos citar alguns que são inimagináveis para cães reais, como Candy, Sugar, Foxy, Bushy, Brush, Honey, Whisky, Sherry, Vulcan, Cidra, Berry, Flash, Spick, Span, Tiny e Bisto Oxo. Parecem tão comuns, não é mesmo?

Mas uma coisa é fato: Elizabeth, que nutre o seu amor pelos corgis desde criança, sabe distinguir cada um de seus animais e concede a eles uma vida luxuosa.

Alguns dos luxos dos cães da rainha

Dormitório privado: Até onde se sabe, os cachorros reais têm um dormitório destinado apenas a eles chamado de “sala do corgi”, onde eles dormem em cestos elevados para evitar a corrente de ar e recebem os cuidados da própria rainha – as mãos mais poderosas do Reino Unido.

Cardápio gourmet: Além disso, os cães também dispõem de refeições especiais, compostas por diferentes proteínas, desde a carne vermelha até a de coelho. Os pratos são preparados e servidos por um chef gourmet.

Mimos da rainha: No Natal, a vida só fica melhor para os cães reais e até dizem que Elizabeth faz meias para cada um de seus animais de estimação, enchendo-os de brinquedos e biscoitos.

Vida de celebridade: A vida de luxo dos cães não se restringe ao palácio. Famosos em todo o reino, alguns deles já foram capa de revista e outras já até estrelaram na TV.

Apesar de ser uma parte adorável da vida da monarca, a mãe de pet mais aclamada da Inglaterra anunciou que os dias de procriação de corgi estão para trás. A razão é única: ela não quer que nenhum de seus cães fiquem sós caso ela venha a falecer. Em conversa com seu amigo Monty Roberts, ela teria dito que “não queria deixar nenhum cachorro jovem para trás”.