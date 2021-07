Aprenda a fazer um dos drinques preferidos da rainha Elizabeth

A cada dia que passa a rainha Elizabeth tem alguma particularidade revelada aos seus fãs. Além de ser dona de uma marca de gin e cerveja, a monarca é uma grande apreciadora de Pimm’s, que é um drinque de uma marca inglesa repleto de frutas e à base de gin.

Quem revelou esse detalhe da vida de Betinha foi seu ex-chef de cozinha, Darren McGrady. Ele fez um tutorial no seu canal do YouTube ensinando a receita da bebida.

“Servíamos muito Pimm ‘s no Palácio de Buckingham no verão, em festas no jardim e coisas assim, e não é segredo que a rainha adora gin”, contou o chefe. “Com um toque de limonada, é uma bebida super refrescante.”

McGrandy explica que no copo deve ser colocada uma dose de Pimm’s e duas ou três doses de limonada. “Alguns membros da família real dosavam ao contrário e eu não estou dizendo quem”, brincou.

O que de forma alguma não pode faltar na bebida é a guarnição.”Esse drinque possui sete guarnições diferentes. É quase uma salada de frutas. Separe uma fatia de limão para decorar o copo e dentro coloque pedaços de laranja, limão, cereja, morango, pepino, hortelã e borragem”, ensina.

Ficou com vontade de experimentar? Veja o vídeo que o chefe ensina o passo a passo completo abaixo: