Por que a sobrinha de Diana se recusou a usar a coroa da tia no casamento

Lady Kitty Spencer, sobrinha da princesa Diana, se casou neste final de semana em Roma, Itália. Família e amigos prestigiaram a união dela com Michael Lewis. A noiva deslumbrante usou nada menos do que cinco vestidos Dolce & Gabbana na celebração. Ela recusou, contudo, usar a coroa de Lady Di, que pertence à família Spencer.

Em 1981, a tiara foi usada por Diana em seu inesquecível casamento real com príncipe Charles. Na época, a princesa entrou na igreja usando seu vestido de tafetá de seda marfim, com ombros estufados e saia ondulada.

Desde então, essa herança ficou marcada na história da família Spencer. A coroa, cravejada de diamantes, foi supostamente feita por diversos elementos diferentes montados por Garrard na década de 1930. A parte central, que fez parte da montagem, foi um presente de casamento para a avó de Diana, Lady Cynthia Hamilton.

A mãe de Diana e suas irmãs mais velhas, Sarah e Jane Spencer também escolheram usar a tiara em seus próprios casamentos. Apesar da mãe de Kitty, Victoria, ter exibido a joia da família no dia em que casou com Charles Spencer, sua filha não foi na mesma direção.

A tiara era considerada uma das favoritas da princesa do povo, ela a usou em diversas ocasiões após seu casamento. E depois da morte trágica de Diana, a Família Real devolveu a herança para a família Spencer.

A decisão de Kitty de deixar a peça familiar fora de seu visual pode ter sido para evitar dor de cabeça e polêmicas envolvendo a morte de Diana. A sobrinha manteve a coroa como um tributo particular da tia.

O casamento de Kitty foi adiado diversas vezes por causa da pandemia de Covid-19. Os atrasos deixaram Kitty ainda mais ansiosa. No início do ano, em entrevista à revista Town & Country, ela contou: “Estou ansiosa por uma vida familiar realmente feliz; um casamento feliz e filhos felizes. E me sinto muito em paz porque as coisas acontecem do jeito que tem que ser.”