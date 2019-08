Em vídeo fofo, Isis Valverde canta com o filho

Isis Valverde derreteu os corações de todos na internet ao postar um vídeo com o filho Rael, de 8 meses, no Instagram. Na filmagem, a atriz aparece cantando ao lado do pequeno, que olha para a câmera, curioso, e sorrindo adoravelmente.

“Coisa mais fofa!!!”, comentou a também atriz Carolina Ferraz. “A gente não aguenta”, escreveram as gêmeas e nadadoras Bia e Branca. Os fãs também deixaram suas mensagens, elogiando a fofura do bebê. Uma seguidora chegou a dizer que ele tinha os olhos iguais aos de Isis.

Há algumas semanas, a atriz revelou no programa Lady Night que teve complicações durante a gravidez. “Eu não passei mal como você, mas eu tinha muitas dores. Chegou uma hora que eu só falava ‘eu quero que nasça logo pra eu ver ele, mas eu não quero mais passar por isso'”, contou em conversa com Tatá Werneck.

“As pessoas ficam com raiva, te julgam. Eu acho isso errado, cada mulher é singular e cada gravidez é singular. Isso deve ser respeitado”, afirmou.



