A atriz Carolina Ferraz, 49 anos, tem mostrado bastante seu lado mãe coruja no Instagram. No domingo (14), ela publicou uma foto se divertindo com a filha mais nova, Isabel, 2 anos, na piscina. Essa é a mais recente de diversas publicações em que Carolina aparece paparicando a caçula, fruto do casamento com o médico Marcelo Marins.

👙🐬🛀🏽🚿🌼#acholinda #soufã #meuamor A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Jan 14, 2018 at 5:28am PST

Na quinta (12), ela fez um #TBT compartilhando um clique do Natal, também na piscina, em que a filha mais velha, Valentina, também aparece ao lado da mãe da irmã. Um pouco mais cedo, Carolina havia publicado uma foto carregando Isabel enrolada na toalha após dar um mergulho. “O sol apareceu!”, celebrou a atriz na legenda.

#tbt Natal 2017. 💙 A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Jan 11, 2018 at 2:58am PST

O ☀️ apareceu!!! A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Jan 10, 2018 at 6:50am PST

Veja outros cliques de Carolina Ferraz curtindo a caçula Isabel:

❤️ Irmãs #acholinda #achochic A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Jan 1, 2018 at 1:50pm PST

🌸 Holidays 🌸#achochic #acholindo A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Dec 21, 2017 at 10:09am PST

Meu “pacotinho” 🎈🙌🏽 A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Dec 16, 2017 at 7:28am PST