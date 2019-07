Fátima Bernardes dá beijo na boca de Tatá Werneck e internet reage

A nova temporada de Lady Night ainda nem começou e já está causando polêmica. O talk show comandado por Tatá Werneck recebe a apresentadora Fátima Bernardes em seu primeiro episódio, que vai ao ar na próxima segunda-feira (15). Mantendo a tradição de Tatá com seus convidados, as duas deram um selinho.

A humorista compartilhou a cena no Instagram e comentou com seu jeito divertido: “Segunda-feira, dia 15, estreia Lady Night versão especial grávida com hemorroida! Teremos a MARAVILHOSA (sério. Sem palavras. Que mulher) Fátima Bernardes como você nunca viu! Fiquei ainda mais fã! Ela é tão…te amo Fátima! Fofa, inteligente, engraçada, espirituosa”, escreveu na legenda.

Entretanto, apesar do beijo já ser algo que Tatá faz com diversos convidados, desta vez recebeu comentários negativos na publicação, inclusive alguns com frases homofóbicas.

“Gosto do programa, mas esse beijo é desnecessário”, disse um seguidor. “Horrível essa cena dessas apresentadoras, principalmente da Fátima Bernardes”, pontuou outra.

Uma seguidora chegou a ir além e ainda mencionou o namorado da artista, Túlio Gadelha. “O namorado ou namorada vive agarrado com gays, travestis, e ela mostrando também quem é… ela deve ser o homem e ele a mulher.”

Entretanto, grande parte dos fãs apreciou o momento e teceu elogios à dupla. Inclusive, celebridades como Vanessa Giácomo elogiaram a cena. “Ela é encantadora e você também”, escreveu a atriz. Até o jornalista Cid Moreira comentou: “Ah, Tatá! Ninguém te segura”.

Confira um trecho do programa que vai ao ar no dia 15 de julho, às 22h30, no Multishow:

