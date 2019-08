Ticiane Pinheiro publica a foto mais fofa com sua bebê Manu

Ticiane Pinheiro deu à luz à pequena Manuella no dia 12 de julho. A bebê é fruto do relacionamento da apresentadora com o jornalista César Tralli.

Durante um bate-papo com a colunista Patrícia Kogut, Tici revelou estar curtindo os primeiros dias da caçula. “Estamos ótimas. Meu peito ainda machuca para amamentar, pois a bebê suga muito e é esfomeada. Ela ainda não tem horário certo para as mamadas. Tenho dormido pouco, mas tudo vale a pena”, comentou.

+ Veja o que está bombando nas redes sociais

Em sua conta no Instagram, Tici também postou uma foto pra lá de fofa com Manuella. “Meu pacotinho de biscoito recheado de amor”, escreveu.

Confira abaixo:

Ticiane é mãe de Rafaella Justus e disse que a filha mais velha é apaixonada pela recém-nascida. Manuella é a primeira filha de César Tralli e, durante a conversa, a apresentadora elogiou o marido. “César é um paizão e bem babão”.

Leia mais: 2 semanas após dar à luz, Ticiane Pinheiro faz piada com falta de sono

+ Os detalhes do quartinho do bebê de Tici Pinheiro e César Tralli

Carga mental: você se sente sobrecarregada em casa?