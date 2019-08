Simaria revela fotos do batizado do filho Pawel, de 3 anos

A cantora Simaria compartilhou nesta sexta-feira (2) fotos do batizado do seu filho mais novo, Pawel, de 3 anos. “Família reunida para o batizado do meu anjo Pawel, meu menino cheio de luz, como o sol, que ilumina meus dias. Pawel veio com a missāo de salvar minha vida. Agradeço a Deus todos os dias por esse presente, meu filho está blindando pelo amor de Cristo!”, disse.

Veja o que está bombando nas redes sociais

A mamãe coruja vestiu um look todo branco, assim como o bebê. A irmã Simone também esteve presente. A decoração era sóbria e lotada de anjinhos.

Veja fotos do momento (arraste para o lado para ver todas as imagens):

Leia mais: Simaria desabafa sobre maior lição tirada a partir de sua doença

+ Zoe ganha festão do 8º ‘mêsversário’ repleto de balões