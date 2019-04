Isis Valverde relembra momento em que soube sexo do primeiro filho

A atriz Isis Valverde aproveitou o domingo de Páscoa para relembrar um momento muito especial da gravidez de seu primeiro filho: a descoberta do sexo do bebê.

Em seu Instagram, Isis compartilhou com o público um vídeo gravado no chá de revelação de Rael no qual ela descobriu que esperava um menino.

Na ocasião, Isis foi avisada que seria mãe de um garotinho ao estourar um balão em que havia papeis azuis em seu interior. Quando descobriu que Rael estava a caminho, é bem perceptível o misto de surpresa e felicidade no rosto da atriz, que deu à luz em novembro de 2018.