Cunhados na vida real, Agatha Moreira e Bruno Gissoni se beijam em novela

Uma cena de A Dona do Pedaço causou alvoroço nas redes sociais. No capítulo que foi ao ar nesta terça-feira (22), Josiane (Agatha Moreira) pede ajuda do hacker William (Bruno Gissoni) para espalhar uma notícia falsa sobre Régis (Reynaldo Gianecchini) e prejudicá-lo, o colocando como principal suspeito dos assassinatos de Jardel (Duio Botta) e Lucas (Kainan Ferraz). Como pagamento, ela decide ceder às investidas do rapaz e os dois acabam se beijando.

Uma cena até comum no universo das novelas, não fosse o fato de, na vida real, Agatha namorar com Rodrigo Simas, irmão de Bruno. O beijo, portanto, causou certo choque entre os telespectadores. No Twitter, muitos comentaram sobre a decisão de Walcyr Carrasco, autor da trama, em juntar os dois. Confira:

morri q a Agatha Moreira vai pegar o cunhado na novela kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/zFP4sIqGBr — Allan (@limalblue) October 23, 2019

AGATHA MOREIRA PEGANDO BRUNO GISSONI NA NOVELA E O RODRIGO SIMAS NA VIDA REAL #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/fubBQXCcDd — alycia (@srtalycia_) October 23, 2019

Agatha Moreira perto do boy assistindo cena dela pegando o cunhado #ADonaDoPedaço pic.twitter.com/cFOYmujMrQ — Gaby (@GabysPS2001) October 23, 2019

imagina a Agatha Moreira no próximo almoço de família KKKKKK#ADonadoPedaco — libertina (@dudao_CARRARINE) October 23, 2019

Inveja eu tenho é da Agatha Moreira, que tá pegando um dos Simas na vida real e outro na novela #ADonaDoPedaço — Nanda (@_nandaduartee) October 23, 2019

Se eu sou a Agatha Moreira ia me sentir muito estranha dando uns "amassos" no meu cunhado 😂😂 #ADonadoPedaco — Dai 🌻 (@duarteeedai) October 23, 2019

O @WalcyrCarrasco não presta pqp chamou o cunhado da Agatha Moreira para fazer o amante da Josiane. pic.twitter.com/mDsa6BTeuA — Davi mateus🌙🧜‍♀️ (@DaviMComents) October 23, 2019

No domingo (20), Bruno já havia se pronunciado sobre o assunto. Em entrevista ao jornal O Globo, o ator afirmou que ele e Agatha dão “mais risada do que tudo. Antes de sermos cunhados, éramos amigos e colegas de trabalho”. E acrescentou que, apesar de tudo ser uma grande brincadeira, na hora das gravações eles são muito profissionais. “Até porque as cenas não são pesadas, nunca passam de um limite. Não chega a ser algo constrangedor.”

