Anitta descobre irmão perdido após exame de DNA

Anitta acaba de confirmar que tem um novo irmão, que é filho do seu pai, Mauro Machado, conhecido nas redes sociais como “Painitto”. A cantora esperou o resultado do exame de DNA, que saiu nesta sexta-feira (18), para comunicar a novidade ao público.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o irmão recém encontrado, que é mais velho do que Anitta e seu irmão Renan, se chama Felipe Terra. O rapaz tem 31 anos e é sargento do exército e tem 31 anos. Além disso, a cantora já sabe que o irmão é casado com Talita Vicente e tem uma filha de 8 anos, a Letícia.

Sobre a novidade, Anitta explicou que “Ninguém me procurou. Eu que fui atrás para saber… Ele tinha medo da gente achar que era interesse. Antes do resultado, já estava em contato com ele. Estou super feliz. Ele é mara. Ganhei uma sobrinha que é a minha cara”, disse pelos stories”, comemorou.

Mesmo sem ter encontrado pessoalmente, a cantora não escondeu a felicidade. “Estou radiante. Ele é mara! Ainda não o conheci porque não tive agenda… ninguém da família é interesseiro. Não quero niguém falando mal dele, quero que ele não se assuste e vá passar o natal com a gente”, disse Anitta, empolgada.

Aos fãs e à imprensa, Anitta pediu respeito com o Felipe, já que ele é uma pessoa reservada e que não procurou essa visibilidade. “Ainda é novo para ele e a família dele. Aos poucos, vamos matar a curiosidade de todos e mostrá-lo. Mas gente não sufoca ele, tadinho”, comentou.

Leia também: Tatá Werneck divulga foto hilária sobre nascimento da filha

+ O que a Lua nova do dia 28 trará para os signos



PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?