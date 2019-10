Globo fará continuação de ‘Verdades Secretas’

Noveleiros, preparem-se: Verdades Secretas terá uma continuação! Walcyr Carrasco e Amore Mautner, que estão trabalhando juntos em A Dona do Pedaço, irão se juntar novamente em 2021 para produzir a sequência da trama de sucesso, que foi ao ar em 2015. As informações são do blog de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

De acordo com a publicação, Camila Queiroz, Marieta Severo e Reynaldo Gianecchini estarão na trama. Além deles, serão escalados jovens modelos de todo o Brasil para “Verdades Secretas 2”.

A primeira temporada da novela foi dirigida por Mauro Mendonça Filho. Na trama inicial, Carolina (Drica Moraes) e a filha, Arlete (Camila), se mudam do interior para São Paulo, onde a jovem conheceu o booker Visky (Rainer Cadete) e passou a integrar o casting da agência de Fanny (Marieta). Arlete, então, adotou o nome artístico Angel e conhece um lado obscuro do mundo artístico.

Durante a história, a protagonista ainda se apaixona pelo empresário Alex (Rodrigo Lombardi), que também mantinha um relacionamento com Carolina. A novela teve um final de sucesso, com o último episódio, escrito por Carrasco, atingindo recordes de audiência – cravou 26.5 pontos de média, na Grande São Paulo.

