Agatha Moreira ganha apelido por seu papel de vilã

No ar como Josiane em ‘A Dona do Pedaço‘, Agatha Moreira é a nova vilã que o Brasil ama odiar. Sua atuação como a filha golpista de Maria da Paz (Juliana Paes) tem conquistado o público e a alçou ao rol de maiores vilãs da teledramaturgia brasileira.

Tanto é que, em sua participação no ‘Altas Horas’ do último sábado (7), a atriz revelou ter ganhado os apelidos de “filha de Carminha” e “neta de Nazaré”. “É uma honra, porque foram personagens muito marcantes na história da TV e são duas atrizes que sou apaixonada. Sou muito fã mesmo. Entrar nesse know-how é muito bom, um privilégio”.

Ela ainda contou como tem sido as reações dos telespectadores quando a encontram pessoalmente. “As pessoas primeiro vêm com uma reação agressiva para cima de mim e depois são carinhosas. Mas é muito legal ver que o público sabe diferenciar. Isso é muito gratificante.”

Mas o que não falta nas telinhas são grandes vilãs. Carismáticas e cheias de personalidade, não é raro que elas conquistem mais fãs que as mocinhas. A seguir, preparamos uma lista com 6 inesquecíveis rainhas da maldade. Confira:

Carminha (Adriana Esteves) – Avenida Brasil

Ambiciosa, a loira era casada com Tufão (Murilo Benício), mas não apenas o traía com Max (Marcello Novaes) como também fez o marido criar o filho que teve com o amante em segredo. O que ela não esperava é que Nina/Rita (Débora Falabella), a enteada a quem tanto maltratara quando criança, voltasse para desmascará-la.

Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) – Senhora do Destino

O Brasil parou mais de uma vez para acompanhar as vilanias de Nazaré. Não satisfeita em roubar a filha de Maria do Carmo (Suzana Vieira) ainda bebê para dar o golpe da barriga, ela não hesitava em se livrar daqueles que ameaçassem seus planos. E se hoje faz sucesso com seus memes, na época em que a novela foi ao ar pela primeira vez, chamou atenção por seu jeito peculiar de matar seus desafetos ao empurrá-los da escada.

Odete Roitman (Beatriz Segall) – Vale Tudo

Mesmo quem nunca assistiu ‘Vale Tudo’ já ouviu a famosa indagação: “Quem matou Odete Roitman?”. O assassinato da empresária chantagista e arrogante na reta final da novela deixou os telespectadores em polvorosa, ansiosos por descobrir a identidade do responsável por dar fim as maldades da personagem, e acabou por imortalizá-la como uma das maiores vilãs das novelas brasileiras.

Lívia Marini (Claudia Raia) – Salve Jorge

Sucedendo Avenida Brasil, Salve Jorge trouxe para o horário nobre a problemática do tráfico humano. No comando da rede de traficantes, estava Lívia Marini, que enganava a todos fingindo ser uma recrutadora de talentos para o meio artístico. Por trás da fachada sofisticada e elegante, contudo, estava uma mulher fria e calculista que, mesmo após ser presa, não demonstrou qualquer arrependimento por seus crimes.

Raquel (Glória Pires) – Mulheres de Areia

Maior rival da própria gêmea, Raquel usou de suas semelhanças físicas para infernizar a vida da irmã. Além de seduzir e roubar o namorado de Ruth, a jovem alpinista social também maltratava Tonho da Lua (Marcos Frota), pois o escultor conhecia seu verdadeiro caráter. De difícil execução – a cena em que Ruth estapeia Raquel precisou ser refeita onze vezes – o papel rendeu três prêmios de melhor atriz para Glória Pires.

Cristina (Flávia Alessandra) – Alma Gêmea

A inveja que sentia da prima, Luna (Liliana Castro), levou Cristina a planejar um assalto que resultou na morte da jovem bailarina. O que parecia ser a oportunidade perfeita para se aproximar e conquistar o viúvo Rafael (Eduardo Moscovis) acaba sendo frustrada pela chegada de Serena (Priscila Fantin) a vida do botânico. A megera então entra em uma jornada para separar os dois, tudo isso enquanto finge ser bondosa e prestativa.

