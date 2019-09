Agatha Moreira confunde primeiro namorado com o atual

Durante participação no quadro ‘Arquivo Confidencial’, do Domingão do Faustão, neste domingo (1), Agatha Moreira se viu em uma saia justa. Ao ser questionada sobre de quem era a boca mostrada em uma foto, ela respondeu sem titubear que se tratava de Rodrigo Simas, seu atual namorado.

“Essa boca você beijou em cena ou fora de cena?”, perguntou Faustão, ao que ela respondeu que em ambas as ocasiões. Mas, para a surpresa da atriz, os lábios eram de Kauí Paiva, seu primeiro namorado.

“Conheci a Agatha no jardim de infância. Por estarmos sempre juntos fomos desenvolvendo aquela paixonite de garotinhos. Tínhamos essa mania de dizer que era namorado, mesmo sem ter nada. Legal ver onde ela chegou”, disse ele.

Chocada com o erro, Agatha afirmou ter achado que era Simas por causa da barba. E, por falar nele, o ator também participou do quadro, recordando como se apaixonou por ela. E aproveitou para fazer uma declaração:

“Eu falei, tô apaixonado. Pelo amor de Deus, é a Agatha, minha irmã mais nova [em Malhação]! Espero que a gente colecione muitos céus estrelados, muitas viagens pelo mundo, mergulhos no mar pelados”.

