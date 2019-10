Tatá Werneck posta primeira foto de sua filha

Tatá Werneck publicou a primeira foto do nascimento de sua filha com Rafael Vitti, que nasceu nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro. Com a emoção e o humor à flor da pele, a humorista brincou para descrever o o que sentiu nesse momento único da vida.

“Minha neném nasceu ❤️ tava c tanto medo que pensei em fugir do hospital durante a noite. Mas escalar prédios grávida é muito difícil, ainda mais pra quem já não escalava sem estar grávida.p.s: normalmente as pessoas vão bem bonitas pra sala de parto. Eu ouvi a frase “a senhora gostaria de pentear o cabelo?”, escreveu a mamãe.

A assessoria da atriz ainda não revelou o nome da pequena. Será que a escolha é realmente Cora Maria, uma das opções ditas por Tatá nas redes sociais? Conta pra gente qual é o seu palpite!

