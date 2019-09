Gianecchini fala sobre sexualidade: “Já tive romances com homens”

Pela primeira vez, Reynaldo Gianecchini falou abertamente sobre a sua sexualidade. Em entrevista ao caderno ELA, do jornal O GLOBO, o ator revelou ter tido relacionamentos com homens e explicou por que escolheu contar agora sobre o envolvimento.

A entrevista traçou diferentes aspectos sobre a vida do Régis de A Dona do Pedaço, como carreira, espiritualidade, a vida no Rio de Janeiro, filhos, relacionamentos entre outros assuntos.

Ao puxar a conversa para o tema sexualidade, Gianecchini foi questionado sobre a maneira como lida com a sua própria. E ele não pestanejou ao entrar no debate.

Gianecchini lembrou que sua sexualidade sempre foi um assunto muito comentado e muito cobrado. “‘Quando é que você vai sair do armário?'”, citou o ator sobre perguntas que frequentemente escutou.

Sobre a cobrança, o artista afirma reconhecer nuances de sua sexualidade que vão além da esperada pelo público. “Reconheço todas as partes dentro de mim: o homem, a mulher, o gay, o hétero, o bissexual, a criança e o velho. Como dentro de todo mundo. A sexualidade é muito mais ampla e as pessoas são levianas. Querem te encaixar numa gaveta, e eu não consigo, porque a sexualidade é o canal da vida e a minha sexualidade não cabe numa gaveta. Nossas questões e tabus passam por esse canal.”

Ao explicar como lida com sua sexualidade, Gianecchini confirmou a informação de que já teve relacionamentos com homens. Mas enfatizou que não se considera homossexual, como explicitou no modo fluido em que trata a sexualidade.

“Já tive, sim, romances com homens e acho que é esse o momento de dizer isso. Mas nunca me senti obrigado a empunhar bandeira de homossexualidade. O desejo para mim não passa pelo gênero e nem pela idade.”

Para Gianecchini, a necessidade de revelar somente agora que já teve relacionamentos homoafetivos deve-se ao fato da sociedade brasileira ainda ser conservadora carregada de preconceitos.

“Demorei para falar porque isso esbarra sempre no tamanho do preconceito no Brasil. Mas agora é importante reafirmar a liberdade, por mim e por quem enfrenta repressão.”

O ator ainda lembrou da visão distorcida sobre a sua sexualidade na época em que era casado com Marília Gabriela. Ao longo dos oito anos em que estiveram juntos, muito se comentava sobre a orientação sexual de Gianecchini.

“Eu era casado pra caramba, nunca vi um casamento tão inteiro, a gente vivia realmente uma história a dois de verdade. E já falavam coisas.”

Apesar de ter feito revelações sobre a vida pessoal que até então eram reservadas a ele, Gianecchini não procurou se alongar nas informações sobre os relacionamentos que teve ou que tem tido ultimamente.

“Não tenho vontade de falar com quem estou transando, não preciso falar. Prezo minha liberdade de não citar nomes e proteger minha privacidade.”

