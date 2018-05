Príncipe Harry e Meghan Markle se casam na Inglaterra

O casamento de Meghan Markle e o príncipe Harry aconteceu neste sábado (19), na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, que fica a 30 km de Londres. Marcado para o meio-dia da Inglaterra, 8h de Brasília, começou com apenas minutos de atraso.

O vestido de Meghan, que pela tradição é pago pela noiva, é da grife Givenchy e assinado por Clare Keller. Especula-se que o valor chegue a 100 mil libras. Sobre a tiara, contrariando as expectativas de que usaria uma de sua sogra, Diana, ela optou por um adereço feito para a rainha Mary em 1932. O diamante central do acessório foi dado à monarca em 1893.

Ao entrar no local da cerimônia, caminhou sozinha, depois, juntou-se ao sogro, o príncipe Charles. O pai de Meghan não compareceu ao casamento, alegando motivos de saúde.

O jovem Cellist Sheku Kanneh-Mason, de 19 anos, se apresentou enquanto Harry e Meghan assinavam o registro de casamento em uma área reservada, acompanhados de Charles e da mãe da noiva. A própria noiva telefonou para o músico convidando-o para tocar na cerimônia. Na hora do hino, a atriz também cantou. Um dos momentos mais emocionantes da cerimônia foi quando Karen Gibson e o grupo The Kingdom Choir, formado apenas por negros, cantaram “Stand by me”.

Após a cerimônia, o casal saiu em uma carruagem em cortejo pelo vilarejo de Windsor, antes de seguir para o almoço oferecido pela rainha, avó do príncipe, e para a festa, mais à noite, bancada pelo príncipe Charles.

Harry escolheu uma carruagem Ascot Landau, modelo aparentemente simples comparado ao usado por seu irmão, William, com Kate Middleton, em 2011.

Veja fotos do casamento real:

