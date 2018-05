Charlotte e George roubam a cena no casamento de Meghan e Harry

Nos momentos decisivos antes da noiva Meghan Markle entrar na igreja para se casar com o príncipe Harry, desceram de vários carros as crianças que seriam daminhas e pajens. Junto à mãe, Kate Middleton, estavam George e Charlotte, os sobrinhos do noivo.

Vestido em seu conjunto escuro, George chamou a atenção pelo tamanho, ele já não é mais um bebê. O tempo todo, ele manteve os olhos na mãe, que vinha caminhando logo atrás.

Charlotte, usando coroa de flor e de mãos dadas com Kate, distribuiu simpatia e deu tchau para o público. Durante a caminhada de Meghan pela nave central até o altar, ambos seguiram sorridentes.

