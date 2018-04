Como a Princesa Diana estará presente no casamento de Harry

Desde o falecimento da princesa Diana, em 1997, príncipe Harry, 33 anos, sempre fez questão de manter a memória da mãe viva tanto dentro da família real, quanto no imaginário popular. Não é a toa que um detalhe importante do casamento com a atriz Meghan Markle, 36 anos, está ligado à Lady Di: o anel de noivado foi feito a partir de dois diamantes da princesa.

Além disso, Diana também se fará presente na cerimônia no dia 19 de maio de um jeito especial. A lista de convidados não inclui membros da realeza estrangeira e políticos de destaque do Reino Unido e do mundo. No entanto, o noivou convidou todos os membros da família de sua mãe para comparecer ao grande dia, informa a Vanity Fair

“Harry sempre manteve contato com os Spencers e todos receberam convites”, declarou um amigo da família. “Ele se dá bem com suas tias e tio e eles conhecem Meghan. Todos os primos têm o ticket dourado – um convite para a cerimônia, a recepção e a festa da noite.” Após a morte de sua mãe, o príncipe ainda permaneceu muito próximo de sua família materna e sempre comparece à cerimônias importantes da família, como o casamento do seu primo George McCorquodale, realizado na África do Sul em 2016.

